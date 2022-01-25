Жизнь на линии разграничения после войны: репортаж из села Двани

Село Двани расположено вблизи зоны грузино-югоосетинского конфликта и с трех сторон граничит с регионом, который Грузия считает своей территорией, оккупированной Россией. В Двани побывала съёмочная группа телеканала "Euronews Грузия".

"Я нахожусь в селе Двани на линии разделения. Позади меня вы можете видеть административную границу, укреплённую колючей проволокой. Эти линии постепенно переносятся всё ближе и всё больше территорий оказываются под контролем России. Этот дом, принадлежащий Мерабу Мекаришвили, был сожжён во время войны в 2008 году, когда разделительная линия продвинулась вглубь. Мекаришвили запретили восстановить дом и жить в нем. Ему пришлось покинуть свою землю и построить новый дом в сотне метров от колючей проволоки", — передаёт корреспондент Георгий Болквадзе.

Новый дом Мекаришвили попал в зону наблюдения российских военных, которые расположились на возвышенности неподалёку. В день съёмок в опустевшем районе было тихо.

Местные житель рассказывает: "Они похищают людей очень непонятными способами. Все говорят, что находились на своих собственных участках во время арестов. Некоторые говорят, что их забрали из собственного сада, со двора".

Журналист Гога Апциаури уже несколько лет работает в сёлах вблизи зоны конфликта и он подтверждает слова местных жителей.

"Прошло уже 14 лет после войны, которая вынудила людей жить в тяжёлых условиях. Они почти каждый день теряют свои сельскохозяйственные земли, лесные наделы. Людей похищают. Российские солдаты задерживают их в местах, где нет колючей проволоки либо предупредительных знаков, и потом их обвиняют в пересечении так называемой границы", — говорит Гога Апциаури.

После развала СССР Грузия первой из бывших республик испытала на себе эскалацию сепаратизма и вооружённого противостояния, а тысячи беженцев до сих пор не могут вернуться в свои дома.

Власти Грузии сегодня проводят параллели с Украиной и говорят об объединяющем стремлении к евроатлантической интеграции.

"Уже много лет мы сталкиваемся с общими проблемами, связанными с оккупацией. Правительство Грузии и народ Грузии солидарны с Украиной и народом Украины в эти сложные времена", — заявил на днях министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

В 2008 году, когда конфликт перешёл в горячую фазу, Россия выступила на стороне Южной Осетии.

Последствия войны в этих сёлах ощущаются каждый день — возведённые заграждения перекрывают доступ к пастбищам и семейным кладбищам.