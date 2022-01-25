Вооружённое нападение на студентов: следствие продолжается

18-летний житель Мангейма, устроивший беспорядочную стрельбу во время лекции в Гейдельбергском университета, незадолго до нападения сообщил о своих намерениях отцу в приложении WhatsApp.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшей трагедии, в результате которой погибла 23-летняя студентка и еще трое учащихся получили ранения. Сам нападавший, студент того же университета, покончил с собой, тело было обнаружено на улице.

Следователи изучают все передвижения и контакты стрелявшего за последние несколько дней. В полиции полагают, что гражданин Германии планировал убить больше людей — в его рюкзаке найдены более сотни патронов, при себе он имел две единицы огнестрельного оружия. Выяснилось, что он приобрел оружие несколько дней назад в другой стране, но разрешения на право ношения у него не было. В интересах следствия информация о стране пока не раскрывается.

Точный мотив нападения еще выясняется, но известно, что подозреваемый в прошлом страдал от психологического расстройства. У нападавшего не было судимости и приводов в полицию.

Следователи пока не видят какой-либо политической или религиозной подоплеки в случившемся.

Гейдельбергский университет расположен в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. В нем обучаются более 28 тысяч студентов.