Евросоюз и Сербия сближаются ради мира на Балканах

Евросоюз приветствовал выводы, сделанные правительством Сербии после референдума 16 января, когда большинство граждан проголосовали за изменение Конституции и усиление независимости судебной власти. В частности, улучшена система выборов судей и прокуроров.

Об этом заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на прошедшем в Брюсселе заседании Совета Ассоциации ЕС-Сербия. В нём участвовал еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархеи и премьер-министр Сербии Ана Брнабич, которая рассказала об успешном выполнении Белградом требований Брюсселя для членства в ЕС:

«Верховенство права, реформы государственного управления, экономические реформы, зелёная повестка дня - это теперь наши ключевые приоритеты. Они лежат в русле нашей работы по европейской интеграции».

Последним и самым трудным препятствием для вступления Сербии в ЕС является отсутствие нормальных отношений с Косовым. Боррель сказал, что решение этой проблемы поможет стабилизировать весь регион:

«Косово и Сербия должны прийти к соглашению, чтобы позволить сербскому народу в Косове голосовать, как обычно, на сербских выборах».

На карту поставлена вся европейская безопасность. Австрийский евродепутат не хочет, чтобы Балканы снова стали пороховых бочкой континента:

«Ситуация на Балканах хрупкая, она всегда была взрывоопасной, а сейчас она особенно сложная, - сказал Андреас Шайдер. - Роль институтов Евросоюза - Парламента, Комиссии и Совета - должна состоять в том, чтобы иметь хорошие контакты со всеми и призывать регион к спокойствию и сотрудничеству».

Брюссель надеется, что под примирительным влиянием Белграда Республика Сербская в Боснии и Герцеговине смягчит ревизионистскую риторику по поводу геноцида 90-х годов прошлого века.