Сектор Газа: на работу в Израиль

После того как радикальное палестинское движение ХАМАС взяло контроль над сектором Газа в 2007 году, Израиль ввел жёсткую блокаду, которая ухудшила условия жизни подавляющего большинства двухмиллионного населения. Ранее после начала интифады в 2000 году 120 тысяч палестинцев, работавших в Израиле, попали под запрет.

Когда власти еврейского государства вновь разрешили въезд рабочим из Газы, заявки уже в первый же день подали более 10 тысяч желающих. Ведь уровень безработицы в Газе достиг 55%, а зарплаты очень низки.

"Что касается работы в Израиле, то это было запрещено, а выезжать куда-либо ещё на работу мы не можем. Вот мне и приходится работать здесь, в секторе Газа, и соглашаться на любую заработную плату, какой бы низкой она ни была. Ведь это всегда лучше, чем ничего".

"Экономические условия определяют цены и заработную плату. Например, мы получаем 8 шекелей за пошив платья, но если оно было сшито на Западном берегу, то заработная плата составила бы 20 шекелей, а в Израиле и того больше".

Зарплата рабочего в Израиле - 300- 400 шекелей, а в секторе Газа - не выше 30-ти. Бизнесмены в Газе подвергли критике разрешение работать в Израиле. До 2000 года около 900 палестинских текстильных и швейных фабрик нанимали около 36 тысяч рабочих, а их продукция экспортировалась в Израиль и на Западный берег реки Иордан. Но сейчас этот сектор парализован в результате блокады и закрытия погранпереходов