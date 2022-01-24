Президент Италии пока не избран

Первый тур голосования на выборах 13-го президента Италии на совместном заседании обеих палат парламента завершился безрезультатно. Подсчёт голосов вёл лично председатель палаты депутатов Роберто Фицо. Число пустых бюллетеней, принадлежащих в основном левоцентристским и правоцентристским партиям, превысило допустимый максимум, что не позволило достичь кворума.

"Поскольку необходимое число в две трети членов собрания не достигнуто, необходимо провести повторное голосование, которое состоится завтра в 15:00. Поскольку голосование по выборам Президента Республики является делом первостепенной важности, я приостанавливаю работу парламента, которая возобновится завтра, во вторник, 25 января, в 15:00", - объявил Фицо.

Президент Италии избирается сроком на семь лет путем тайного голосования депутатов и сенаторов, а также губернаторов и представителей регионов. Формально в президенты никто не баллотируется: голосующие пишут имя претендента. Для избрания ему необходимо получить квалифицированное большинство голосов (две трети) в первых трех турах голосования, а начиная с четвертого тура достаточно заручиться абсолютным большинством (более 50%). Избрание президента обычно является результатом договоренностей разных политических партий.