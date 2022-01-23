В Осло пройдут переговоры с представителями движения "Талибан"

Представители радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) примут участие в первых официальных переговорах со странами Запада с момента захвата власти в Афганистане. Делегация прибыла в столицу Норвегии Осло в субботу вечером.

Во внешнеполитическом ведомстве Норвегии подчеркнули, что предстоящие встречи не будут означать признание сформированного талибами временного правительства.

Консультации пройдут с 23 по 25 января. К переговорам помимо представителей Афганистана и Норвегии, подключатся официальные лица из США, ЕС, Великобритании, Франции, Германии и Италии. Стороны обсудят ситуацию с правами человека в Афганистане и вопросы оказания этой стране гуманитарной помощи.

По данным ООН, в настоящее время голод угрожает 23 миллионам афганцев, или 55% населения. Только в этом году потребуется 5 миллиардов долларов от стран-доноров для преодоления гуманитарного кризиса.

У здания министерства иностранных дел Норвегии состоялась акция протеста против переговоров с талибами. Демонстранты видят в этом легитимизацию режима, который неоднократно нарушал права человека.