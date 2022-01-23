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Иран

Сильные снегопады обрушились на Иран

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 Ирина Шелудкова
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В Иране борются с последствиями сильного снегопада
В Иране борются с последствиями сильного снегопада   -   Авторское право  IRIB via EBU

После долгого периода рекордной засухи на северные и западные области Ирана обрушился самый мощный за последний 20 лет снегопад, что привело к сложной ситуации на дорогах, в некоторых районах водители были заблокированы в течении нескольких часов. Три человека числятся пропавшими без вести в области Урмия, они находились в пути, когда их застало ненастье. Резкое похолодание и проблемы с инфраструктурой привели также к повышению цен на товары первой необходимости.