Сильные снегопады обрушились на Иран

После долгого периода рекордной засухи на северные и западные области Ирана обрушился самый мощный за последний 20 лет снегопад, что привело к сложной ситуации на дорогах, в некоторых районах водители были заблокированы в течении нескольких часов. Три человека числятся пропавшими без вести в области Урмия, они находились в пути, когда их застало ненастье. Резкое похолодание и проблемы с инфраструктурой привели также к повышению цен на товары первой необходимости.