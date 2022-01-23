Стрельба в Уагадугу

В столице Буркина-Фасо городе Уагадугу на территории военного лагеря более часа была слышна стрельба. Правительство затем опровергло информацию о захвате власти военными. Накануне полиция допустила проведения в столице запрещенной мэрией антиправительственной демонстрации, разогнав с помощью слезоточивого газа несколько сотен активистов.

11 января власти объявили , что задержали группу военных, которые подозреваются в подготовке переворота в стране. Против них начато расследование. В последние несколько месяцев президент Рок Марк Кристиан Каборе провел ряд крупных перестановок в командовании вооруженными силами страны. При этом ряд военных потеряли свои посты.