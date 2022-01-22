Россия-США: надежда на дипломатию

После переговоров в Женеве главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена стало известно, что США и Россия планируют провести новую встречу. Она должна состояться после того, как Москва получит письменные предложения Вашингтона по гарантиям безопасности. В Женеве Лавров вновь заявил, что Россия, вопреки опасениям США, не собирается нападать на Украину.

Ситуация вокруг Украины должна быть урегулирована дипломатическими средствами, иное противоречит международному праву. Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш:

"Очевидно, что мое послание заключается в том, что военного вмешательства быть не должно в этой ситуации. Я считаю, что путь к решению проблем - дипломатия. Конечно, любое вторжение какой-либо страны в другую страну противоречит международному праву. Я надеюсь, что этого не случится в нынешних обстоятельствах. Я уверен, что этого не случится, и очень надеюсь, что я прав".

Соединенные Штаты видят продолжающиеся наращивание российского военного присутствия на российско-украинской границе. С таким утверждением выступил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби. "Нас это беспокоит, но мы полагаем, что все еще есть возможности для дипломатического решения", - сказал Кирби.

Накануне инженеры общевойсковой армии Западного военного округа провели учения в граничащей с Украиной Воронежской области. В них было задействовано свыше 500 военнослужащих. Район проведения учений тревожит страны Запада.