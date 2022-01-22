"Новая Надежда": ателье свободы

"Новая Надежда" - так называется это швейное ателье в центре Казерты на юге Италии, где 8 женщин разного происхождения и с разным жизненным опытом работают вместе, воспользовавшись шансом стать независимыми и жить свободно.

Эта история началась 20 лет тому назад, когда группа энтузиастов думала, как помочь женщинам-мигрантам (в основном африканского происхождения), не стать жертвами торговцев людьми и начать новую жизнь.

"Благодаря заказу областной администрации в 2004 году на 1000 сумок у нас появились средства, которых хватило на то, чтобы вложить их в дело и дать женщинам осуществить свою мечту через это ателье", - рассказывает председатель кооператива "Новая Надежда" Мирелла Маковеи.

Сегодня двери этого швейного ателье-магазина открыты для всех женщин, которые хотят взять свою жизнь под контроль. Эти женщины оставили прошлое за плечами, и главное для них сегодня - это то, что они делают здесь и сейчас.

"Каждое изделие, которые мы здесь шьём, о чём-то говорит. Это похоже на сообщение, отправленное другим: у нас есть опыт, есть надежда. Вот что мы пытаемся объяснить людям", - говорит портниха Хэпинес Ожо.

Лука Паламара, Euronews:

"От тьмы прошлого - к разноцветью новой жизни. Для этих женщин шитьё не только способ заработать себе на жизнь, но и символ их освобождения от гнетущих условий".

Председатель кооператива "Новая Надежда" Мирелла Маковеи:

"Мы хотим быть примером того, что женщины достаточно сильны, чтобы осуществлять свои мечты, быть главными действующими лицами в своей жизни и своей семейной жизни не только как матери и жены, но и как независимые, работающие и зарабатывающие члены семьи".

Каждый товар в этом магазине рассказывает историю женщины, которая верит в шанс начать новую жизнь, будь то мигрантка или итальянка. Даниэла Алтруда, маркетолог кооператива, говорит:

“Я решила уйти из маркетингового агентства, в котором работала, и пришла сюда, чтобы работать в этом кооперативе. Я сделала этот выбор сердцем, потому что так приятно видеть, как вновь появляются улыбки на лицах этих женщин, когда они могут вернуться к жизни своим трудом".

Качество и красота, достоинство и и личные истории - визитные карточки ателье "Новая Надежда".