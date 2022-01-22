Пробки и ДТП на трассе Via Baltica

Непогода стала причиной транспортного коллапса на автомобильной трассе Via Baltica, соединяющей Литву и Польшу. Из-за метели и сопровождающего ее ветра здесь образовались многокилометровые пробки.

Грузовики буквально вязли в снегу. Некоторые пытались объехать заторы, что только усложнило ситуацию, поскольку к месту не могла проехать снегоуборочная техника. Без дорожно-транспортных происшествий не обошлось. На какое-то время Литва и Польша даже приостановили движение грузовиков.

Via Baltica - часть европейского маршрута E67, который обеспечивает автомобильное сообщение между Центральной Европой и странами Балтии.

Тем временем на западные части Литвы обрушился сильный ветер, порывы которого вырывали с корнем деревья. Со среды до пятницы судоходство Клайпедском порту было ограничено.

По данным метеорологов, циклон со снегом и сильным ветром, который находился над Литвой в последние дни, отправится дальше на восток. Сильный ветер стихнет, а существенные порывы будут наблюдаться только в прибрежных районах.