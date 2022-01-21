Охотники за северным сиянием: жизнь в погоне за "Авророй"

Ночь, замерзшее озеро и небо, сверкающее зелеными огнями. Это северное сияние – феномен, вызванный так называемым солнечным ветром – потоком заряженных частиц, летящим от Солнца и взаимодействующим с магнитосферой Земли.

"Аврору Бореалис" проще всего увидеть на Крайнем Севере, но она появляется даже в районе Санкт-Петербурга. Здесь за ним охотятся местные энтузиасты. Чтобы поймать сияние, они изучают поведение Солнца.

"Охота на северное сияние началась давно, в 2015 году. Мы тогда ехали по проспекту Энгельса с семьей, и прямо над головой увидели северное сияние. Но так как оно было в "засветке" городской, что-то сфотографировать, сделать какие-то красивые кадры мне не удалось", – говорит основательница сообщества Охотников за северным сиянием Наталья Крапкина.

Поймать северное сияние – непросто. Солнце должно быть достаточно активным, ночь – достаточно темной, а небо – достаточно светлым. На него влияют корональные дыры, вспышки на Солнце и скорость ветра.

"Это первый раз, когда я увидел сияние вообще. У меня несколько лет была мечта увидеть его вживую", – рассказывает один из охотников. "Самое красивое [северное сияние] "на взгляд" было где-то в сентябре или октябре 2021 года. Это было на мысе Далеком в Пятиречье, тоже на Ладоге", – говорит другой.

Российский север в период с сентября по март – одно из лучших мест для охоты на "Аврору" в мире. Нужно уехать подальше от городских огней, и тогда небо могут озарить зеленый, фиолетовый, красный, а иногда даже и синий цвета.