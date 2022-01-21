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Мексика

В Мексике похищают мирантов и требуют выкуп

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 Кнарик Хачатрян
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В Мексике похищают мирантов и требуют выкуп
Авторское право  AP Photo

Сотни мигрантов в южномексиканском городе Тапачула требуют, чтобы власти разрешили им свободный проезд через страну для перехода в США. Собравшиеся у здания Комиссии по помощи беженцам, застрявшие в Мексике мигранты говорят, что становятся жертвами похищений. О нескольких таких случаях уже сообщалось в Тапачуле и других районах страны.

Преступники связываются с семьей мигранта в США и требуют деньги за освобождение родственника.