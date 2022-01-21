США обвинили белорусских чиновников в авиапиратстве в связи с экстренной посадкой самолета RyanairКомментарии
Министерство юстиции США заочно предъявило обвинения в воздушном пиратстве четырем белорусским чиновникам, причастным к принудительной посадке рейса авиакомпании Ryanair в мае 2021 года. Как отмечается в сообщении ведомства, самолет был посажен в Минске с целью ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича, находившегося на борту.
Обвинения в воздушном пиратстве предъявлены главе "Белаэронавигации" Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу и двум сотрудникам спецслужб Беларуси, сообщившим авиадиспетчерам, что на борту находится взрывное устройство.
"Высокопоставленные белорусские чиновники вступили в сговор и использовали ложную угрозу взрыва для изменения маршрута пассажирского рейса, которым следовали американские граждане", - говорится в сообщении Минюста США.
Расследованием занималась группа, в состав которой вошли сотрудники Федерального бюро расследований по борьбе с терроризмом и контрразведки.
Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка заявил, что "шокирующий сговор" с целью совершения авиационного пиратства "не только явился нарушением международных норм и американского уголовного права, но и потенциально поставил под угрозу жизнь четырех граждан США и множества других невинных пассажиров, находившихся на борту", передает Русская служба "Голоса Америки".
На этой неделе Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила о результатах работы экспертной группы, которая пришла к выводу, что сообщение о взрывном устройстве на борту самолета авиакомпании Ryanair, из-за которого лайнер совершил экстренную посадку в Минске в мае прошлого года, было заведомо ложным. Вместе с тем экспертам не удалось установить "лицо или государство, совершившее акт незаконного вмешательства".
В организации сообщили, что 31 января руководящий совет обсудит дальнейшие действия, основываясь на положениях доклада, а также рассмотрит жалобу Республики Беларусь, которая считает, что ограничения и санкции, введенные в отношении страны после инцидента, были незаконными.
Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о взрывном устройстве. На его борту находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он и его подруга гражданка России Софья Сапега были задержаны. В Ryanair назвали действия властей Беларуси "государственным пиратством".