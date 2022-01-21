Министерство юстиции США заочно предъявило обвинения в воздушном пиратстве четырем белорусским чиновникам, причастным к принудительной посадке рейса авиакомпании Ryanair в мае 2021 года. Как отмечается в сообщении ведомства, самолет был посажен в Минске с целью ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича, находившегося на борту.

Обвинения в воздушном пиратстве предъявлены главе "Белаэронавигации" Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу и двум сотрудникам спецслужб Беларуси, сообщившим авиадиспетчерам, что на борту находится взрывное устройство.

Belarusian Government Officials Charged with Aircraft Piracy for Diverting Ryanair Flight 4978 to Arrest Dissident Journalist in May 2021https://t.co/sBCQIPLFQy — Justice Department (@TheJusticeDept) January 20, 2022

"Высокопоставленные белорусские чиновники вступили в сговор и использовали ложную угрозу взрыва для изменения маршрута пассажирского рейса, которым следовали американские граждане", - говорится в сообщении Минюста США.

Расследованием занималась группа, в состав которой вошли сотрудники Федерального бюро расследований по борьбе с терроризмом и контрразведки.

Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка заявил, что "шокирующий сговор" с целью совершения авиационного пиратства "не только явился нарушением международных норм и американского уголовного права, но и потенциально поставил под угрозу жизнь четырех граждан США и множества других невинных пассажиров, находившихся на борту", передает Русская служба "Голоса Америки".

На этой неделе Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила о результатах работы экспертной группы, которая пришла к выводу, что сообщение о взрывном устройстве на борту самолета авиакомпании Ryanair, из-за которого лайнер совершил экстренную посадку в Минске в мае прошлого года, было заведомо ложным. Вместе с тем экспертам не удалось установить "лицо или государство, совершившее акт незаконного вмешательства".

В организации сообщили, что 31 января руководящий совет обсудит дальнейшие действия, основываясь на положениях доклада, а также рассмотрит жалобу Республики Беларусь, которая считает, что ограничения и санкции, введенные в отношении страны после инцидента, были незаконными.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о взрывном устройстве. На его борту находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он и его подруга гражданка России Софья Сапега были задержаны. В Ryanair назвали действия властей Беларуси "государственным пиратством".