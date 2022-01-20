В Кабуле арестована активистка движения за права женщин и три ее сестры. В заявлении запрещенной в России террористической организации "Талибан"* указывается, что задержанные принимали участие в акции протеста против обязательного ношения хиджаба.

Эксперты ООН в области прав человека считают, что в Афганистане проводится систематическая политика исключения женщин из общественной и экономической жизни. В докладе отмечается, дискриминационный подход усилен волной таких мер, как воспрепятствование возвращению женщин на работу, требование сопровождения женщин мужчинами в общественных местах, запрет пользоваться общественным транспортом по своему желанию и установление жесткого дресс-кода и эти меры не только серьезно ограничивают свободу передвижения, выражения мнения и участия в общественных делах, но и сказываются на возможности женщин работать, усугубляя бедность.Особую обеспокоенность эксперты выразили по поводу ограничений на получение афганскими женщинами среднего и высшего образования.

*Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.