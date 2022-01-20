Миллионеры просят увеличить им налоги

Группа сверхбогатых людей, называющих себя "миллионерами-патриотами", обратилась с письмом к Всемирному экономическому форуму в Давосе, попросив брать с них больше налогов. По мнению подписантов, в числе которых наследница империи "Дисней", это позволит восстановить доверие к мировой финансовой системе. Ранее благотворительная организация Oxfam сообщила, что 10 богатейших людей мира за время пандемии как минимум удвоили свои состояния.