В Москве прошла акция памяти Маркелова и Бабуровой

В Москве прошла акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, застреленных 19 января 2009. Движение антифашистов организовало возложение цветов на месте убийства в центре столицы. Провести традиционное шествие мэрия не разрешила.

Почтить память Маркелов и Бабуровой пришли десятки людей:

— Я считаю это очень важным мероприятием. Были убиты наши товарищи, антифашисты, которые боролись не просто против каких-то преступлений уголовного порядка. Это были политические преступления, они боролись против националистов, поддерживаемых российской властью.

— Эта память, этот день объединяют очень разных людей. Это важно. Важно, что существует комитет 19 января, который каждый год организует это мероприятие памяти.

Станислав Маркелов получил известность благодаря делам о военных преступлениях, а также о нападениях на антифашистов и экоактивистов. Анастасия Бабурова была участницей анархо-экологистского движения и внештатной журналисткой «Новой газеты».

По делу об их убийстве осуждены активисты ультраправых организаций Никита Тихонов, Евгения Хасис и Илья Горячев, которого называли консультантом администрации президента по вопросам национализма.

Прошлой осенью Верховный суд направил дело Тихонова и Хасис на новое рассмотрение после постановления Европейского суда по правам человека, который усомнился в беспристрастности присяжных и признал приговор неправосудным.