This content is not available in your region

Россия

В Москве прошла акция памяти Маркелова и Бабуровой

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Возложение цветов на месте убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в Москве 19 января 2022.
Возложение цветов на месте убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в Москве 19 января 2022.   -   Авторское право  AP Photo/Denis Kaminev

В Москве прошла акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, застреленных 19 января 2009. Движение антифашистов организовало возложение цветов на месте убийства в центре столицы. Провести традиционное шествие мэрия не разрешила.

Почтить память Маркелов и Бабуровой пришли десятки людей:

Я считаю это очень важным мероприятием. Были убиты наши товарищи, антифашисты, которые боролись не просто против каких-то преступлений уголовного порядка. Это были политические преступления, они боролись против националистов, поддерживаемых российской властью.

Эта память, этот день объединяют очень разных людей. Это важно. Важно, что существует комитет 19 января, который каждый год организует это мероприятие памяти.

Станислав Маркелов получил известность благодаря делам о военных преступлениях, а также о нападениях на антифашистов и экоактивистов. Анастасия Бабурова была участницей анархо-экологистского движения и внештатной журналисткой «Новой газеты».

По делу об их убийстве осуждены активисты ультраправых организаций Никита Тихонов, Евгения Хасис и Илья Горячев, которого называли консультантом администрации президента по вопросам национализма.

Прошлой осенью Верховный суд направил дело Тихонова и Хасис на новое рассмотрение после постановления Европейского суда по правам человека, который усомнился в беспристрастности присяжных и признал приговор неправосудным.

Видеомонтаж • Андрей Позняков