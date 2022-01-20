Закон о цифровых услугах одобрен Европарламентом

Европейский союз находится в процессе принятия Закона о цифровых услугах. Среди них - веб-сайты, соцсети, электронные книги, облачные хранилища, потоковая передача музыки и видео. В четверг Европарламент подавляющим большинством голосов одобрил свою позицию в отношении этого закона. Он будет регулировать деятельность таких технологических гигантов, как Google, Facebook, Amazon. Депутаты выражали тревогу по поводу того, что интернет-платформы собирают личные данные пользователей и направляют им рекламу, в том числе политическую. Докладчик по этому вопросу из Дании предупреждает об уязвимости всего европейского общества и экономики перед американскими IT-компаниями:

«Мы пытаемся сделать онлайн-среду более безопасной и надежной для пользователей, когда они обсуждают политику или покупают товары, для бизнеса, чтобы он вёл свои дела, а также для защиты прав человека, – сказала Кристель Шалдемос. – То есть мы хотим дать пользователям интернет-платформ больше прав в отношении к платформам».

Так называемый Акт о цифровых услугах обновит существующую директиву об электронной торговле, принятую в 2000 году. В то время многих нынешних соцсетей даже не существовало. Новый закон поможет пресекать в интернете разжигание ненависти, распространение дезинформацию или продажу контрафактной продукцию. Пользователи также смогут блокировать адресную рекламу. Онлайн-платформам грозят наказания, если не будут устранять выявленные нарушения. Но чешский депутат из Пиратской партии нашёл в тексте лазейки, с помощью которых может ущемляться свобода слова:

«Основной проблемой, с моей точки зрения, являются трансграничные распоряжения об удалении контента, которые могут привести к удалению совершенно легального контента в одной стране только на основании решения другой страны, - сказал Микулаш Пекса. - Это особенно опасно в условиях нынешнего кризиса верховенства права, когда некоторые страны-члены отступают к авторитаризму. Использование этого инструмента для ограничения свободы выражения мнений неприемлемо, это не поможет нам демократично развивать цифровой единый рынок».

После завершения переговоров с Еврокомиссией и Советом ЕС евродепутаты должны будут проголосовать за согласованный с ними и окончательный вариант Закона, после чего он начнёт применяться во всех 27 государствах-членах.