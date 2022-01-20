Устойчивость к антибиотикам опаснее онкологии

Лекарственная устойчивость бактерий оказалась одной из главных причин смертей в мире. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Lancet02724-0/fulltext#). Они проанализировали данные о развитии более сотни инфекций почти во всех странах мира. Согласно их подсчётам, по меньшей мере 1,2 млн смертей в 2019 были вызваны непосредственно микроорганизмами, которые не поддаются лечению антибиотиками. С резистентностью связаны ещё свыше 3 млн смертельных случаев. Это значит, что лекарственная устойчивость должна войти в тройку основных причин ненасильственных смертей наряду с ишемической болезнью сердца и инсультом.

Надо прежде всего предотвращать распространение инфекций, используя вакцинацию, контролируя качество питьевой воды. Затем нужен разумный подход к применению лекарств. Мы даём слишком много антибиотиков животным, 70% используемых антибиотиков — это препараты, добавляемые в корма. В третьих, надо разрабатывать новые антибиотики. У нас слишком мало новых разработок. Мы должны помнить, что при использовании антибиотиков — оправданно это или нет — бактерии будут вырабатывать устойчивость к ним. Раманан Лаксминараян председатель Глобального партнёрства по разработке антибиотиков ВОЗ

Эксперты прогнозировали, что при нынешнем отношении к антибиотикам уже к 2050 от лекарственно-устойчивых инфекций будут умирать 10 млн человек ежегодно. Последнее исследование показывает, что эти показатели растут значительно быстрее, чем ожидалось.