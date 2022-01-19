15 лет за контрабанду людей

Бельгийский суд приговорил вьетнамца Во Ван Хонга к 15 годам тюремного заключения за незаконную перевозку людей по делу о гибели 39 мигрантов в закрытом грузовике. Мужчина возглавлял преступную группировку, базировавшуюся в Бельгии и в общей сложности 409 раз отправил людей в Великобританию.

Суд города Брюгге приговорил также 17 соучастников, которые предоставляли нелегалам жилье и перевозили из Брюсселя к месту переправы.

Рафаэль Флейшер, адвокат родственников жертв, говорит: "В любом случае этот приговор станет сигналом, который придаст сил организациям, борющимся с контрабандой людей. Это новый элемент, который показывает, что такая борьба приводит к результатам".

Авторефрижератор с телами мигрантов был обнаружен в октябре 2019 года в английском Эссексе. Транспортное средство было доставлено в Великобританию на пароме из бельгийского порта Зебрюгге.

В прошлом году по этому делу суд в Лондоне приговорил четырех человек к длительным срокам заключения.