Суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство

Суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательствоКомментарии
Суд Киева отпустил бывшего президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство. Личное обязательство означает, что подсудимый обязуется исполнять возложенные на него судом обязанности, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Украины.
Ранее прокуратура Украины просила арестовать Порошенко или внести за него залог в размере 1 миллиарда гривен (почти 3 миллиарда рублей). Политик вернулся на Украину в понедельник утром и сразу же отправился в суд, где решался вопрос о его задержании. Власти подозревают, что во время своего президентства он поддерживал деловые связи с пророссийскими сепаратистами на востоке страны.
Уголовное дело возбуждено из-за поставок на Украину донбасского угля в 2014-2015 годах. Порошенко обвиняют в "финансировании терроризма", "государственной измене" и "создании террористической организации". Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.
Суд 6 января наложил арест на имущество бывшего президента, который владеет кондитерской фабрикой Roshen и двумя телеканалами, включая квартиры, земельные участки, корпоративные права и доли Порошенко в инвестиционных фондах, страховых компаниях, банках, других учреждениях и предприятиях. Постановление суда не распространяется на наличные средства.
Порошенко отрицает свою вину и называет процесс политическим преследованием со стороны действующего президента Владимира Зеленского с целью "отвлечь внимание" от реальных проблем страны и очернить его имидж.
Судебный процесс происходит на фоне опасений Украины по поводу вторжения России, которую НАТО обвиняет в размещении войск на границе. Москва отрицает какие-либо планы военного наступления, но требует, чтобы американцы и европейцы обязались не принимать Украину в НАТО.
Петр Порошенко - один из богатейших людей Украины, Forbes оценивает его состояние в 1,6 миллиардов долларов. Он был президентом страны с 2014 по 2019, уступив свое место актеру Владимиру Зеленскому. В настоящее время бывший президент является членом парламента и фигурантом десятков судебных дел.