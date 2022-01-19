Ни выпить, ни покурить: новые ограничения для непривитых в Квебеке

В канадской провинции Квебек со вторника действует новое санитарное ограничение — невакцинированные жители отныне не смогут покупать алкоголь и марихуану в специализированных государственных магазинах.

Говорят жители Монреаля:

"Я понимаю, что правительство хочет убедить людей в необходимости прививки, если это сработает, то хорошо, будет меньше пациентов в больницах".

"Нам нужна возможность ходить в магазины и супермаркеты, невозможно чтобы все делали покупки онлайн".

Власти провинции планируют также взимать так называемый налог на здоровье с невакцинированных жителей, законопроект скоро пройдет обсуждение в Национальное ассамблее.

В ближайшие дни будет введен запрет на посещение магазинов с товарами не первой необходимости и супермаркетов. Правительство таким образом пытается снизить нагрузку на систему здравоохранения, так как более половины госпитализированных с ковидом не вакцинированы.

На данный момент две дозы прививки сделали 82 % жителей провинции Квебек.