Экстренный визит Блинкена в Киев

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен посетил Киев с экстренным визитом и выступил с утверждением, что Россия планирует в три раза увеличить численность войск на границе с Украиной. Это, по словам Блинкена, даст президенту РФ Владимиру Путину возможность практически без предупреждения предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины. Он добавил, что президент Джо Байден попросил его подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины

"Украинский народ выбрал демократический и европейский путь развития в 1991 году. Они вышли на Майдан, чтобы защитить этот выбор в 2013 году и, к сожалению, с тех пор сталкиваются с непрекращающейся агрессией со стороны Москвы", — сказал Блинкен.

Он заявил, что США надеются урегулировать напряженность вокруг Украины дипломатическим путем. В четверг американский госсекретарь проводит консультации европейскими союзниками в Берлине, а в пятницу в Женеве встречается с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

На этом фоне Швеция заявила о растущей военной активности России в Балтийском море и усилила свои подразделения на острове Готланд. Тем временем РФ и Беларусь готовятся к проведению масштабных совместных военных учений.

В Кремле подчеркивают, что Россия ни для кого не представляет угрозы.