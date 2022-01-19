Проблемы с развёртыванием сетей 5G в США

Несколько авиакомпаний, включая Emirates Airlines, отменили рейсы в некоторые города США на фоне опасений, связанных с развертыванием вблизи аэропортов мобильных сетей пятого поколения.

Накануне объедение американских авиаперевозчиков призвало федеральные власти принять экстренные меры, чтобы не допустить масштабного сбоя в воздушном сообщении из-за установки инфраструктуры. В министерстве транспорта США заверили, что безопасность полетов — приоритетная задача. А в Белом доме также заявили: "У нас самое безопасное воздушное пространство в мире. В поисках решения мы активно сотрудничаем с Федеральным управление гражданской авиации, Федеральной комиссией по связи, мобильными операторами, авиалиниями и производителями авиационного оборудования".

Опасения у авиаперевозчиков вызывает тот факт, что новое оборудование в своей работе использует те же частоты, что и ряд приборов на борту самолетов

Дэвид Кёниг из Associated Press объясняет: "Указатели высоты работают по беспроводной связи и используют радиочастотный спектр который находится вблизи частот C-диапазона, применяемого для работы сетей пятого поколения".

Вместе с тем ввод в эксплуатацию сетей сотовой связи стандарта 5G в Европе проходит без проблем. Ранее Европейское агентство авиационной безопасности выступило с заявлением, в котором говорится что регулятор проводит тщательную оценку рисков связанных с работой сотовых сетей стандарта 5G и на данном этапе никаких рисков в Европе выявлено не было.

Единого стандарта 5G в мире пока еще нет. В Европе, как и в Азии, для внедрения связи нового поколения, принят диапазон в 3,4–3,8 Ггц, в США решили использовать спектр более высокой частоты

Обращение авиаперевозчиков поддержал конгресс США. Операторы связи вновь согласились отложить включение части вышек вокруг аэропортов.