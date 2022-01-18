Германия: в Ростоке протестуют против ограничительных мер

В немецком Ростоке акция протеста против санитарной политики властей завершилась столкновениями демонстрантов с полицией.Особую озабоченность у правоохранительных органов вызвал тот факт, что у некоторых манифестантов было с собой огнестрельное оружие. Стражи порядка задержали по меньшей мере десять человек.

На улицы Ростока вышли сотни людей, которых не устраивают новые ограничительные меры введенные в стране в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Манифестанты не соблюдали социальную дистанцию; на лицах большинства людей не было масок.

Ранее из-за стремительного распространения в Германии штамма омикрон власти ужесточили санитарные требования. Так посетителям баров и ресторанов теперь необходимо предъявить на входе справку о полной вакцинации, а также отрицательный тест на коронавирус. От анализа освобождаются лишь те, кто сделали бустерную прививку.

Акции против ограничительных мер и ковидных сетификатов проходят во Франции, Италии и других европейских странах.