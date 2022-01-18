В Москве убирают снег после сильной метели

Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада. Задействованы свыше 90 тысяч рабочих и около 12 тысяч единиц техники. Высота сугробов в столице за сутки выросла на четверть. В мэрии сообщили, что в первую очередь, ведется непрерывная очистка ключевых транспортных магистралей. Оперативных и аварийных служб. Власти предупредили о загруженности на дорогах из-за погодных условий и призвали москвиче пересесть на городской транспорт.