This content is not available in your region

Россия

В Москве убирают снег после сильной метели

Access to the comments Комментарии
 Ирина Шелудкова
euronews_icons_loading
Сугробы за ночь выросли на четверть
Сугробы за ночь выросли на четверть   -   Авторское право  Кадр из репортажа RTR

Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада. Задействованы свыше 90 тысяч рабочих и около 12 тысяч единиц техники. Высота сугробов в столице за сутки выросла на четверть. В мэрии сообщили, что в первую очередь, ведется непрерывная очистка ключевых транспортных магистралей. Оперативных и аварийных служб. Власти предупредили о загруженности на дорогах из-за погодных условий и призвали москвиче пересесть на городской транспорт.