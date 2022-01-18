Еврозона ждет замедления роста

Рост годовой инфляции в еврозоне до рекордных 5%, скачок цен на энергоносители, новый виток пандемии - эти и другие важнейшие для ЕС вопросы обсудили на первой после нового года встрече министры финансов Еврогруппы. На совещании в Брюсселе было решено продолжить бюджетное стимулирование экономики ЕС и мониторинг цен в надежде на сглаживание инфляции в 2022-м.

Председатель Еврогруппы Паскаль Донахью отметил: "Мы по-прежнему рассчитываем, что в текущем году существующая инфляционная нагрузка начнет снижаться. Мы ожидаем, что это произойдет по мере оптимизации цепочки поставок в некоторых отраслях нашей экономики, а также со снижением высокого показателя сбережений, который также сыграл свою роль в ценовом давлении в прошлом году".

Страны еврозоны ожидают замедления экономического роста в нынешнем году - с 5,2% до 4,2%. Тенденция, которую аналитики экстраполируют на мировую экономику в целом, отмечая, что она буквально "споткнулась" об омикрон и инфляцию.