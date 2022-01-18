Новым председателем Европейского парламента стала правоцентрист Роберта Метсола. На голосовании во вторник депутат от Мальты получила абсолютное большинство. Она сменила на посту спикера итальянца Дэвида Сассоли, который умер на прошлой неделе. 43-летняя Метсола заявила в Страсбурге, что хочет сделать Союз более привлекательным для молодёжи:

«Друзья, европейцы, политическая модель, которую мы разработали, привела наш континент к демократии, процветанию и равенству. Но если мы хотим поднять Европу до уровня, обещанного следующему поколению, нам сейчас нужно сформировать нечто-то ещё более сильное, идти в ногу со временем, побуждать более молодую и скептически настроенную аудиторию верить в Европу».

Метсола состоит в Европейской народной партии. Это крупнейшая парламентская фракция. Зелёный депутат от Бельгии Филипп Ламбертс сетует на то, что кандидаты от менее многочисленных групп не имели реальной возможности победить.

«На посту посту председателя Европарламента у нас всего лишь третья женщина за 40 лет. И хотя мы мы не можем сказать, что гендерный баланс соблюден, с этой точки зрения произошло позитивное событие. И всё же Европарламент мог бы улучшить процедуру принятия решения о том, кто станет председателем».

Французская левая Манон Обри не во всем соглашается с Робертой Метсолой:

«Мы сожалеем о её позиции в отношении абортов. Это очень тяжелый сигнал для сотен тысяч женщин, в основном в Польше, которые борются за право на аборт. Я надеюсь, что теперь она сможет представлять весь парламент, в том числе по этой теме».

Новый спикер до сих пор выступала против абортов. В этом Роберта Метсола расходилась во мнении с паламентским большинством, которое считает, что у женщины должно быть право выбора в отношении прерывания беременности. Позиция председателя связана с тсем, что в её стране, единственной в Евросоюзе, аборты запрещены. То, что она представляет Мальту, островное государство в Средиземном море, означает, что ей близка проблема миграции. Как депутат Европарламента, новоизбранный предеедатель давно борется за права ЛГБТ-сообщества. До 2013 год Метсола работала юридическим советником главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон.