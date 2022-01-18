5G в США: опасения авиаперевозчиков

Американские операторы связи AT&T (Эй-ти-энд-ти) и Verizon ("Верайзон") готовятся к развертыванию мобильных сетей 5G и на этом фоне авиаперевозчики призывают федеральные власти принять экстренные меры, чтобы не допустить масштабного сбоя в воздушном сообщении из-за установки инфраструктуры.

Опасения у авиаперевозчиков вызывает тот факт, что новое оборудование в своей работе использует те же частоты, что и ряд приборов на борту самолетов. В письме, направленном объединением компаний министерству транспорта США, утверждается, что более тысячи рейсов в этот день придется отменить, так как безопасность работы значительной части аэропортов не подтверждена.

Операторы уверяют,что мобильные сети пятого поколения успешно развернуты уже более чем в 40 странах. Ранее компании согласились создать буферные зоны вокруг ряда воздушных гаваней страны. В транспортном ведомстве, в свою очередь, одобрили использование около половины самолетов, но авиаперевозчики отмечают, что в этот список не вошли многие крупные аэропорты.