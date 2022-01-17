История предательства: семью Анны Франк мог выдать нотариус

Семью еврейской девочки Анны Франк мог выдать нацистам нотариус из Амстердама Арнольд ван дер Берг. Исследователи уже много лет пытаются установить личность человека, который раскрыл информацию об убежище Франков во время оккупации.

Одним из доказательств новой гипотезы, ставшей результатом шести лет работы, стала адресованная Отто Франку анонимная записка, в которой называется имя предателя,

"Отто Франк затем сделал копию документа, — говорит исследователь Питер ван Твиск. — Мы смогли установить, что она была сделана на печатной машинке Отто Франка, скорее всего в 1957 году. Мы сравнили его с другими письмами того времени".

В работе приняли участие 23 специалиста, которые использовали новые технологии и современные методы криминалистического анализа и проверили все предыдущие версии.

"Новая теория произошедшего рассматривает уже ранее известный источник — анонимное письмо, которое до этого не было исследовано в достаточной мере. Команда специалистов провела соответствующее расследование, можно сказать что это новый шаг к подтверждению теории о предательстве. И нам нужно будет ее проверить", — говорит Рональд Лепольд из Фонда Анны Франк.

Исследователи предполагают, что нотариус раскрыл информацию в обмен на спасение своей собственной семьи. Он был членом юденрата — Еврейского совета Амстердама, созданного по требованию нацистов.

Семья Франков после этого попала в концлагерь. Дневник Анны Франк — одно их самых известных свидетельств Холокоста и переведен на многие языки мира.