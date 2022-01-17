Сербия изменит конституцию по требованию ЕС

Более 60% участников референдума в Сербии выступили за изменения в конституции, касающиеся избрания прокуроров и судей. Голосование прошло в воскресенье на фоне требований ЕС к Белграду реформировать правосудие. Взамен Брюссель пообещал "повысить оценки прогресса Сербии в процессе евроинтеграции".

Сербский президент Александр Вучич заявил, что, поддержав поправки, Сербия улучшила свой международный имидж. "Сербия продемонстрировала миру очень позитивную картину, я верю, что в ближайшее время нам удастся предпринять шаги по дальнейшей демократизации, по развитию независимой судебной системы и независимой прокуратуры", - отметил он.

Власти обещают внести в конституцию изменения, сближающие законодательства Сербии в сфере правосудия со стандартами Евросоюза. Референдум впервые прошел по новой процедуре, отменяющейобязательный порог явки в 50%, теперь для утверждения той или иной инициативы сербам достаточно простого большинстваголосов.