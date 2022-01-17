Совокупное состояние богатейших людей мира за время пандемии выросло более чем в два раза

В мире на фоне пандемии коронавируса усилилось социальное неравенство. Об этом говорится в докладе Oxfam - некоммерческой организации, занимающейся решением проблем с бедностью. По данным Oxfam, с весны 2020 года совокупное состояние десяти самых богатых людей планеты выросло с семисот миллиардов долларов до полутора триллионов, то есть более чем в два раза.

В то же время, согласно отчету, ежедневно от голода, гендерного насилия и ограниченной возможности получить медицинскую помощь погибает 21 000 человек.

Габриэла Бухер, исполнительный директор Oxfam: "Совершенно ясно, что так продолжатся не может. Мы видели, как в течение этого года миллиардеры поднимались в космос, в то время как большинство людей страдали от пандемии. Как решить эту проблему - ввести прогрессивное налогообложение на доходы богатейших людей, что предоставит ресурсы для устранения ряда причин, по которым люди не могут справиться с пандемией, и из-за которых у них нет доступа к системе здравоохранения и основным услугам".

Самым богатым человеком на планете на данный момент является основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск. На втором месте в рейтинге Джефф Безос, создатель Amazon, на третьем — Бернар Арно, владелец холдинга LVMH. В десятку миллиардеров также входят Марк Цукерберг (Facebook) и Билл Гейтс (Microsoft). Состояние богатейших людей мира, указывают эксперты, увеличивается с ростом цен на фондовом рынке, из-за недостаточного регулирования деятельности предприятий, усиления монополий, и бесконтрольной приватизации.