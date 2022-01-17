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Франция

Франция: кандидата в президенты оштрафовали за разжигание расовой ненависти

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 Ирина Александрова
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Эрик Земмур, Париж
Эрик Земмур, Париж   -   Авторское право  Francois Mori/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Суд в Париже приговорил ультра-правого кандидата в президенты Эрика Земмура к выплате штрафа в размере 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти. Поводом для разбирательства стали заявления Земмура в одном телеэфиров 2020 года. Тогда несовершеннолетних мигрантов, прибывающих во Францию без сопровождения, Земмур назвал "ворами", "убийцами" и "насильниками". По мнению Земмура судебный процесс был политическим. Его адвокаты подадут апелляцию.