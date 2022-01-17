Франция: кандидата в президенты оштрафовали за разжигание расовой ненависти

Суд в Париже приговорил ультра-правого кандидата в президенты Эрика Земмура к выплате штрафа в размере 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти. Поводом для разбирательства стали заявления Земмура в одном телеэфиров 2020 года. Тогда несовершеннолетних мигрантов, прибывающих во Францию без сопровождения, Земмур назвал "ворами", "убийцами" и "насильниками". По мнению Земмура судебный процесс был политическим. Его адвокаты подадут апелляцию.