Медленное и нестабильное восстановление рынка труда

Путь к восстановлению на рынке труда остается медленным и нестабильным, а число безработных в мире в текущем году превысит докризисные показатели — по оценкам Международной организация труда, 207 миллионов человек не смогут трудоустроиться. Эксперты пересмотрели свой прогноз из-за новых штаммов коронавируса и существенной неопределенности относительно будущей эволюции пандемии.

"Кризис сказался на странах неодинаково из-за неравномерной вакцинации, из-за разницы в возможностях оказания государственной финансовой помощи. Некоторые государства и регионы сегодня чувствует себя лучше по сравнению с другими. Страны с высокими доходами в Европе и Северной Америке возвращаются к докризисным показателям быстрее, но в других частях света все меняется не так быстро", — комментирует генеральный директор МОТ Гай Райдер.

В организации отмечают, что кризиса, вызванный пандемией коронавируса, сильнее сказался на занятости женщин, чем мужчин, и его последствия будут ощущаться на протяжении ближайших лет, а закрытие учреждений образования и профессиональной подготовки будет иметь нарастающие долгосрочные последствия для молодежи.