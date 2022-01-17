Скандальная отставка в швейцарском банкке Credit Suisse

Председатель правления швейцарского банка Credit Suisse Антонио Орта-Осорио лишился должности из-за нарушения антиковидных правил. Топ-менеджер ушел в отставку после проведенного учреждением внутреннего расследования.

"Я сожалею, что ряд моих личных действий стал причиной затруднений для банка", - заявил Орта-Осорио, подчеркнув, что его отставка отвечает интересам банка и его акционеров.

Информационные агентства со ссылкой на результаты расследования, сообщают, что Орта-Осорио в июле прошлого года посетил финал теннисного турнира в Уиблдоне, не оставшись на карантине, как того требовали меры по борьбе с распространением коронавируса. В ноябре прошлого года он нарушил десятидневный карантин в Швейцарии.

Орта-Осорио возглавил правление Credit Suisse в апреле 2021 года. На этом посту его сменил Аксель Леман.