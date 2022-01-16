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США

Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024

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 Андрей Позняков
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Дональд Трамп общается со своими сторонниками на митинге в Аризоне 15 января 2022
Дональд Трамп общается со своими сторонниками на митинге в Аризоне 15 января 2022   -   Авторское право  AP Photo/Ross D. Franklin

Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024. Во время выступления перед многочисленными сторонниками в Аризоне он вновь заявил, что не признаёт поражения на прошлых выборах, обвинил «Демократическую партию» в мятеже и назвал политику нынешнего главы государства Джо Байдена «катастрофой» для Америки

В этом году мы вернём Палату представителей. Мы вернём Сенат. И мы вернём Америку, это очень важно. А в 2024 году мы вернём Белый дом.
Дональд Трамп
бывший президент США

На митинге в Аризоне был официально дан старт кампании, в рамках которой штаб Трампа обещает проводить регулярные встречи с избирателями вплоть до выборов ноября 2024.

Комментируя возможность повторного выдвижения Трампа, Джо Байден заявлял, что это может подтолкнуть и его самого к борьбе за второй президентский срок.