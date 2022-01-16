Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024Комментарии
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Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024. Во время выступления перед многочисленными сторонниками в Аризоне он вновь заявил, что не признаёт поражения на прошлых выборах, обвинил «Демократическую партию» в мятеже и назвал политику нынешнего главы государства Джо Байдена «катастрофой» для Америки
На митинге в Аризоне был официально дан старт кампании, в рамках которой штаб Трампа обещает проводить регулярные встречи с избирателями вплоть до выборов ноября 2024.
Комментируя возможность повторного выдвижения Трампа, Джо Байден заявлял, что это может подтолкнуть и его самого к борьбе за второй президентский срок.