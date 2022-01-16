Европейские правительства борются с омикроном запретами и штрафами

На фоне роста заболеваемости COVID-19 и распространения штамма омикрон власти европейских стран вводят и анонсируют новые санитарные ограничения. На этот раз речь идёт об усилении давления на тех, кто по тем или иным причинам не привился от коронавируса или не оформил вакцинацию должны образом в соответствии с действующими в стране правилами.

Санитарный пропуск становится прививочным

Национальное собрание Франции одобрило ужесточение системы санитарных пропусков. Согласно законопроекту, только полностью привитые от коронавируса смогут получить сертификат, необходимый для посещения кафе, ресторанов, музеев, театров и кино, а также для междугородних поездок.

Теперь слово за Конституционным советом — противники инициативы просят признать её несоответствующей основному закону Республики. В правительстве говорили, что с учётом этой процедуры рассчитывают ввести новые правила уже в 20-х числах января.

Штрафы за нежелание прививаться

Правительство Греции тем временем ввело ежемесячные штрафы для людей старше 60 лет, которые не привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Санкции грозят сотням тысяч греков. Противники этих мер жалуются, что реализовать требования властей на практике очень сложно:

— Я записался на 11 января, чтобы сделать прививку, но мне не разрешили прививаться раньше 31 числа. Почему мне не назначили приём на 11, 12, 13 января? Это ведь не моя вина, но говорят, что я должен платить штраф. С какой стати?

Австрийский подход

Канцлер Австрии Карл Нехаммер пообещал сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех взрослых жителей страны. Непривитым без медотвода грозят штрафами в размере от 600 до 3600 евро.

По словам главы правительства, сначала будет переходный период, чтобы все желающие успели вакцинироваться. А затем власти организуют систематический поиск непривитых.

Нидерландский протест

Тысячи противников санитарных ограничений вышли на улицы Амстердама, требуя отказаться от локдауна, введённого в декабре.

На фоне протестов правительство уже отменило запрет на работу непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг. Но рестораны и учреждения культуры закрыты ещё как минимум до 25 января.