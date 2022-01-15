Лос-Анджелес накрыла волна мародёрства

Тысячи выпотрошенных посылок, которые уже никогда не найдут своих адресатов, лежат на железнодорожных путях в Лос-Анджелеса.

Каждый день в центре города мародёры взламывают десятки вагонов грузовых поездов, дожидаясь, когда товарные составы остановятся.

Грабители отказываясь от дешевых, тяжелых и объемных товаров, таких как мебель, лекарства или медицинские маски, оставляя лишь те, которые смогут легко перепродать.

Жертвами мародёрства, увеличившегося в последние месяцы, стали многие крупные американские почтовые и курьерские компании, такие как Amazon, Target, UPS и FedEx.

Железнодорожный оператор Union Pacific отмечает 160%-ный рост краж в Лос-Анджелесе за последний год.

Причиной, по мнению компании, стало смягчение законодательства за подобные правонарушения, введенное в Лос-Анджелесе в конце 2020 года. Мародеры выходят на свободу менее чем через 24 часа после задержания. Все, что для этого нужно - уплатить штраф.