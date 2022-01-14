Сайты правительства Украины пострадали от кибератаки в ночь с 13 на 14 января. Неизвестные взломали защиту и вывесили на официальных веб-страницах текст с угрозами на украинском, русском и польском языках.

В результате нападения стали недоступны сайты украинского правительства, министерства иностранных дел, минобразования и науки, министерства спорта и некоторых других ведомств.

Сообщение с угрозами, которое оставили злоумышленники на веб-страницах правительственных сайтов скриншот

Также перестал работать сайт госуслуг https://diia.gov.ua/, разработанный министерством цифровой трансформации Украины.

Сейчас ведутся работы по устранению последствий кибератаки. Расследованием занимается киберполиция Украины. Кто стоит за нападением, неизвестно.

В конце прошлого года США и Великобритания направили в Киев специалистов, чтобы подготовить страну к вероятным кибератакам со стороны России, сообщила газета "Нью-Йорк Таймс". По информации издания, с помощью кибератак РФ намерена представить президента Украины Владимира Зеленского "неумелым и беззащитным, и, возможно, обеспечить предлог для вторжения".

Сообщается, что специалисты ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ только в декабре 2021 года отразили и нейтрализовали более 50 кибератак на информационные системы органов государственной власти Украины.