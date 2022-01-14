Евросоюз поддержал Литву в её конфликте с Китаем из-за Тайваня

Евросоюз поддержал Литву в её столкновении с Китаем из-за Тайваня после того, как Пекин гневно отреагировал на поддержку Вильнюсом Тайбэя. По итогам встречи министров иностранных дел ЕС во французском Бресте Верховный представитель по внешней политике Жозеп Боррель, заявил, что они выразили "чёткую солидарность» с Литвой:

«Что-то [с Китаем] идёт хорошо, что-то хуже, — сказал он журналистам в пятницу. - В частности, на встрече мы говорили о деятельности Китая в Литве и влиянии этой деятельности на ЕС в целом. Страны-члены выразили чёткую солидарность с Литвой. Мы обсудили, как мы можем добиваться деэскалации этого кризиса».

К большому недовольству КНР, которая считает Тайвань свое территорией, Литва позволила ему открыть своё представительство (де-факто посольство) в своей столице в ноябре прошлого года. Это - первое такого рода тайваньское учреждение в Европе. Пекин назвала это "явным нарушением политики одного Китая".

Но скандал назревал уже некоторое время, начиная с того, что Вильнюс вышел из так называемой группы 17+1 — формата, используемого Китаем для прямых переговоров с восточными странами блока — в мае прошлого года.

Затем Пекин без предупреждения начал ограничивать ввоз литовских товаров в страну, что привело балтийское государство к укреплению отношений с Тайванем и ещё больше усилило торговую войну между двумя сторонами.

Литва отступает?

В декабре Вильнюс заявил, что не будет посылать дипломатических представителей на зимние Олимпийские игры в Китай, однако теперь министерство иностранных дел страны отказывается называть это бойкотом.

Ранее в январе президент Литвы Гитанас Науседа также заявил, что было «ошибкой» позволить Тайваню открыть представительство под таким именем. По его словам, нужно было использовать название «Китайский Тайбэй», чтобы не угрожать претензиям Китая на Тайвань.

Эти последние события могут быть признаком того, что Вильнюс отступает от своей первоначальной позиции, вероятно, из-за китайской экономической мощи. КНР также оказывает давление на европейские компании, такие как немецкий производитель автозапчастей Continental, чтобы они не использовали компоненты, произведённые в Литве.

Недавний опрос министерства иностранных дел прибалтийской страны показал, что только 13% населения поддерживают нынешнюю позицию правительства в отношении Китая, в значительной степени из-за того влияния, которое оно оказывает на литовский бизнес.

Проверка единства ЕС

Вильнюс, возможно, теперь пытается смягчить последствия от своих действий. Но слова Борреля в пятницу станут для него приятной новостью, поскольку он надеется представить свой спор с Пекином как общеевропейскую проблему, затрагивающую весь единый рынок, а не только Вильнюс.

Обнадеживают Литву и недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что действия Китая в споре с Литвой «продолжают нас беспокоить».

Поддержка со стороны самого Тайваня также укрепит надежды Литвы на согласие в Евросоюзе по этому вопросу. Островное государство пообещало выделить кредитный фонд в размере 1 млд долларов для помощи бизнесу Литвы в его противостоянии с Китаем.

Кроме того, Тайбэй заявляет, что намерен выделить 200 млн долларов на производство литовских микрочипов. Евросоюз отчаянно пытается продвигать такую деятельность и привлекать для неё инвестиции.

Последний спор с Китаем является настоящим испытанием на единство государств ЕС. То, как он будет развиваться в течение следующих нескольких недель и месяцев, может определить отношения Брюсселя с Пекином в будущем.