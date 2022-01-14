Правительство Австралии во второй раз аннулировало визу теннисиста Новака Джоковича. Первой ракетке мира снова грозит депортация из страны.

Министр иммиграции Алекс Хоук заявил в пятницу, что аннулировал визу 34-летнего серба "в интересах общественности".

Адвокаты Джоковича намерены подать апелляцию на это решение.

Это уже второй случай аннулирования визы Джоковича с момента его прибытия в Мельбурн, где он планирует защитить титул победителя Australian Open. При въезде в Австралию в ночь на 6 января 34-летний серб столкнулся с проблемами из-за медотвода от вакцинации. Погранслужба сочла представленные доказательства противопоказаний к прививке от COVID-19 недостаточными. Джокович был помещен в отель на карантин.

После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело. Теннисист покинул карантинный отель и даже провел тренировку. Однако его участие в турнире вновь под вопросом.

Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) является одним из четырех турниров Большого шлема. Первый раунд соревнований в этом году состоится 17 января. В этот день в расписании стоит матч Джоковича с другим сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем.