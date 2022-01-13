Бывший полковник сирийских спецслужб приговорен к пожизненному заключению в Германии

В четверг в Германии бывший полковник сирийских спецслужб был приговорен к пожизненному заключению за преступления против человечности.

Суд в Кобленце признал 58-летнего сирийца Анвара Раслана виновным в пытках и убийстве заключенных в одной из дамасских тюрем. Суд счел доказанной причастность сирийца к пыткам четырех тысяч человек в 2011-12 годах.

По версии обвинения, Раслан работал в одной из тюрем Дамаска, где содержались противники сирийских властей, и руководил допросами. Прокуратура располагает информацией о 30 погибших в результате пыток.

В конце 2012 года Раслан перешел на сторону оппозиции и бежал вместе с семьей в Иорданию. В 2015 году его семья получила убежище в Германии. Еще через два года бывшего полковника допрашивали по делу сирийца, подозреваемого в военных преступлениях, в качестве свидетеля. Он сообщил о своей работе в тюрьме, и в феврале 2019 года его арестовали.

У здания суда собрались родственники погибших и пострадавших от пыток сирийцев Martin Meissner/AP

Процесс в Кобленце стал возможен благодаря закону, который предусматривает уголовную ответственность за нарушение международного права и позволяет немецким судебным органам преследовать за преступления против человечности, даже если они были совершены не на территории Германии.