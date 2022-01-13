Израиль: сексуальное насилие в отношении детей в религиозной общине

"Не молчи!" Этот призыв призыв раздается в ультраортодоксальной еврейской общине Израиля, после обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против нескольких ее ведущих деятелей. Адиэль Бар Шауль пострадал от сексуального насилия будучи ребенком.

Адиэль Бар Шауль, пострадавший: "Я был десятилетним мальчиком. Тогда я ничего не знал о том, что такое здоровый секс, не имел представления о способах предохранения. И не только потому, что я из религиозной семьи. Мы не обсуждали такие вопросы. Это считалось постыдным".

Как и Адиэль, многие жертвы решили выйти из зоны молчания после серии разоблачений совершенных преступлений. Скандал разразился и вокруг известного ультраортодоксального писателя Хаима Вальдера. Более двадцати мужчин и женщин заявили, что Вальдер насиловал их, когда они были несовершеннолетними. В декабре Вальдер покончил собой, не признав своей вины.

Авигайл Хейлборн, основатель организации "Не молчи": "Вальдер был уважаемой фигурой, его почитали все раввины. Он был образованным человеком, примером для многих. Так что любой может оказаться агрессором, и общественность это понимает. Но это совершенно новое осознание. Людям дали пощечину, потому что, если такой человек может совершить насилие, то как можно кому-то доверять?"

Кризисный центр в Иерусалиме оказывает поддержку детям и женщинам из религиозных еврейских общин. Экстренную телефонную линию центр открыл тридцать лет назад. Тогда сюда обращались нечасто. Сейчас в месяц поступают порядка пятисот звонков. По словам сотрудников центра, это говорит о влиянии движения #MeToo, которое набирает силу даже в закрытых религиозных сообществах.