Учителя Франции устали от протокольного хаоса

Во Франции почти 40% учителей и других работников сферы образования (по официальным данным) lприняли участие в забастовке против постоянно меняющихся антиковидных правил. За последние восемь дней санитарные протоколы модифицировались три раза. На данный момент более 10 тысяч классов в стране переведены на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Педагоги говорят, что на улицы их вывели усталость и негодование.

"Нам это все надоело. Мы недовольны тем, как нам сообщают об изменениях. дело даже не в протоколе, а в том, как нам обо все сообщают и в том, как к нам относится правительство", — рассказывает учитель.

Представители сферы образования говорят что во многих учебных заведениях нет необходимых ресурсов, даже достаточного количества масок, чтобы следовать официальным протоколам по борьбе с коронавирусом. Учителя также переживают, что из-за удалёнки и стресса старшеклассники не справятся с новым экзаменом по специализации, запланированным на март.

В Париже к демонстрации присоединились более восьми тысяч человек. В общей сложности по призыву профсоюзов в стране состоялись 136 манифестации, в которых также принимали участие представители "объединений родителей школьников". По данным профсоюзов, в некоторых школах на работу не вышли 75% преподавателей.

Эта забастовка в сфере образования стала самой масштабной за долгое время.