В Европарламенте осуждают датский закон об убежище

Бурю возмущения в Европарламенте вызвал новый миграционный закон социал-демократического правительства Дании. Многие депутаты видят в нём нарушение общих ценностей. Закон предусматривает отправку лиц, ищущих убежища, в страны-партнёры за пределами ЕС на время рассмотрения их дел. Такие партнёров пока не нашлось, и принятый прошлым летом закон ещё не работает.

В ходе своего визита в Страсбург на сессию Европарламента министр миграции Дании, который сам является сыном эфиопского беженца, заявил, что его страна «не может справиться со слишком сложными задачами интеграции вновь прибывших»:

«Для нас очень важно поддерживать в нашем обществе социальную сплоченность, поэтому нам нужно обеспечить, чтобы миграция находилась под контролем, - сказал Маттиас Тесфайе. - Мы за миграцию, мы ежегодно выдаём виды на жительство тысячам и тысячам людей, которые приезжают в Данию, чтобы работать, учиться или для воссоединения семей. У нас нет абсолютно никаких проблем с такого рода миграцией, но система предоставления убежища сломана».

Зелёный депутат из Нидерландов обвинила датского министра в том, что он проявляет недостаточно гостеприимства к людям, спасающимся от конфликтов и бедности:

«Дания сейчас принимает лишь небольшой процент беженцев, - сказала Тинеке Стрик. - Он говорит, что хочет укрепить солидарность, но на практике он уклоняется от любой ответственности, возложенной на Данию».

Датский либерал осудила правительство своей страны за аннулирование вида на жительство многих сирийских беженцев на том основании, что у них на родине якобы уже спокойно:

«В реальности эти люди не вернутся, потому что они не считают Сирию безопасной, а Сирия небезопасна, - сказала Карен Мельхиор. - Они застрянут в датских центрах приёма на годы или уедут в другие европейские страны, которые предоставят им убежище».

Датский закон приветствовали крайне правые, в крупнейная Европейская народная партия заявила, что испытывает к нему «смешанные чувства». Левый депутат из Швеции против введения таких же правил для всего Союза:

«То, что они пытаются сделать в Дании, на самом деле не может быть оправдано, - сказала Малин Бьорк. - Выступление датского министра показало, что его предложение не обосновано».

Еврокомиссия и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев высказались против применения датского закона.