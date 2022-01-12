Алма-Ата: люди разыскивают пропавших родственников

Жители Алма-Аты хотят узнать о судьбе своих близких, пропавших без вести или задержанных во время массовых акций протеста в экономической столице Казахстана.

Родственники и адвокаты арестованных собираются у здания Департамента внутренних дел, где, как они предполагают, могут содержаться некоторые демонстранты.

По словам Рината, его друга задержали четвертого января во время протестов. С шестого января он приходит сюда. До сих пор неизвестно, жив ли его друг.

На улице, недалеко от ведомства, установлены блокпосты.

Галым Агелеуов, правозащитник: "Там находится тюрьма внизу, свой изолятор. Он достаточно вместительный. Там содержат задержанных. Туда не пускают ни адвокатов, ни родных, никого. Адвокаты должны присутствовать на допросах, но как вы видите, никто не может пройти, и блокпост закрывает возможность для родных и адвокатов пройти туда и узнать, что происходит. Нет даже списка задержанных".

В первую очередь те, кто не могут выйти на связь со своими близкими, обращаются в больницы, а затем идут в морги, где так же выстраиваются очереди. Точное число погибших и пострадавших в ходе протестов и беспорядков в Казахстане до сих пор неизвестно.