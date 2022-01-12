ООН запускает две программы гуманитарной помощи жителям Афганистана и перемещенным афганцам в соседних странах и призывает международное сообщество срочно выделить на эти цели 5 миллиардов долларов.

По оценкам организации, в самом необходимом сегодня нуждаются 22 миллиона человек, то есть больше половины населения страны и более 5 с половиной миллионов афганцев, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Без оказания поддержки, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, "десятки тысяч детей" могут умереть от недоедания, холода и болезней "из-за коллапса [системы] базовых услуг здравоохранения".

"Две трети детей отчаянно нуждаются в гуманитарной помощи, это на треть больше, чем в начале прошлого года.....Очереди в наших мобильных медицинских пунктах в стране все длиннее, и все больше пациентов страдают от недоедания и пневмонии", - говорит Фиона МакШихи, директор по гуманитарным операциям Save the children.

В ООН убеждены, что в Афганистане грядет полномасштабная гуманитарная катастрофа. Снежная и морозная зима лишь усугубляют ситуацию.

Соединенные Штаты заявили, что выделят дополнительно более 308 млн долларов и миллион доз вакцин от коронавируса в качестве гуманитарной помощи населению Афганистана. Общий объем помощи стране с октября 2021 года достиг 782 млн долларов", говорится в заявлении Белого дома.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* приветствовало инициативу ООН. Его представители подтвердили, что 90% населения "живут за чертой бедности".

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