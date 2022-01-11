Всемирный банк: темпы роста экономики замедлятся

Темпы роста мировой экономики после подъема в прошлом году будут замедляться - с 5,5% в 2021 году до 4,1% в 2022 году и 3,2% в 2023 году. О таких перспективах говорится в январском докладе Всемирного банка.

Айхан Косе, аналитик, Всемирный банк: "COVID-19 по-прежнему с нами. И в настоящий момент мы переживаем волну штамма омикрон. Уровень задолженности высок, темпы инфляции ускоряются. У нас так же существуют проблемы, связанные с климатом. Когда все это сочетается с очень ограниченными возможностями развивающихся стран с их формирующимся рынком, эти риски увеличивают вероятность снижения экономической активности".

По словам экспертов, для того, чтобы все больше государств вступало на путь благотворного экономического роста, необходимы согласованные усилия всего международного сообщества и широкий комплекс мер в политики каждой страны.

Что касается зоны с единой европейской валютой.... Прогноз роста ВВП экономики еврозоны снижен с 4,4% до 4,2% после ожидаемого роста по итогам 2021 года на 5,2%.

Авторы доклада указывают на "возможность возникновения новых вспышек COVID-19, особенно в странах с низким уровнем вакцинации населения".