Писатель Виктор Шендерович принял решение уехать из России

Писатель Виктор Шендерович сообщил о своем решении уехать из России в связи с заявлением юристов предпринимателя Евгения Пригожина о возбуждении уголовного дела по обвинению в клевете.

В заявлении указывается, что Шендерович в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" высказал не соответствующие действительности данные о Пригожине, что подтвердил суд, "признав сведения порочащими, недостоверными и обязав ответчиков удалить, а также опровергнуть их".

"Потерпевший" открыто заявил о желании заткнуть мне рот, а заодно и запугать всех, кого не устраивает кровавый, воровской и безнаказанный след, тянущийся за его именем. Виктор Шендерович писатель

"От личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению "кремлевского повара" Пригожина, я, пожалуй, воздержусь, и как раз из здравого смысла. Нет тут никакого спора, требующего новой судебной инстанции, как нет тут (давно) никакого суда. "Потерпевший" открыто заявил о желании заткнуть мне рот, а заодно и запугать всех, кого не устраивает кровавый, воровской и безнаказанный след, тянущийся за его именем. Поняв, что журналистов не остановить штрафами, "кремлевский повар" перешел к шантажу уголовными статьями", - написал Шендерович в Фейсбуке.

В случае возбуждения уголовного дела по статье "Клевета" писателю может грозить до 5 лет лишения свободы.

В декабре 2021 года Приморский районный суд Санкт-Петербурга уже взыскал в пользу бизнесмена Евгения Пригожина миллион рублей с "Эха Москвы" и 100 тысяч рублей с Виктора Шендеровича. Поводом к обращению в суд послужили высказывания Шендеровича в эфире программы "Особое мнение" 18 марта 2021 года: "уголовник Пригожин", "Кадыров, Пригожин, вагнеровцы – это все убийцы".

"Ст. 128.1 УК РФ предусматривает ограничение свободы на время следствия, и у меня почему-то нет особых оснований сомневаться в том, что эта норма может быть применена. <...> Может быть, кого-то расстроит мое нежелание доказывать остатком своей жизни аксиому о путинском правосудии - по мне, это дело давно уже пустое и лишнее. Разумеется, отъезд - это именно то, на что мне намекали из Кремля двадцать лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес. Проникновение в жилище, слежка, телефонное хулиганство, клевета, вторжение в частную жизнь, прямые угрозы самой жизни... Теперь, уже безо всяких метафор, речь идет о перспективе лишения свободы. Впрочем, вынужденный отъезд с родины - это тоже лишение свободы, разумеется...", - пишет Шендерович.

Отъезд - это именно то, на что мне намекали из Кремля двадцать лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес. Виктор Шендерович писатель

Свое отношение к заявлению юристов Пригожина о возбуждении уголовного дела писатель выразил следующим образом: "Что же до сути дела, то она проста как яйцо, и это воплощенный Оруэлл, как ни банально уже это звучит. Клеветой на Пригожина называется теперь правда о нем. Меня уже судили по этому поводу в прошедшем году, и я не поленился продоставить Приморскому суду Петербурга в буквальном смысле пуд доказательств того, что никакой другой репутации, кроме репутации уголовника и убийцы, у г-на Пригожина нет и никогда не было".

Как сообщает пресс-служба компании "Конкорд", по искам Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к концу 2021 года было взыскано более 4 миллионов рублей. В процессе рассмотрения находятся восемь исковых заявлений. Кроме того, возбуждены уголовные дела против Любови Соболь, Владимира Милова и Леонида Волкова.

Соболь, Милов и Волков уже покинули Россию.

* В декабре 2021 года Минюст РФ внес Виктора Шендеровича в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.