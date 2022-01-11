В Париже дали оценку переговорам России и США

Франция, которая с первого января председательствует в Совете Еропейского Союза, приветствует диалог между Россией и США. Об этом французский лидер Эммануэль Макрон заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Париже с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Отвечая на вопрос журналистов о российско-американских консультациях, которые состоялись 10 января в Женеве, Макрон сказал:

"Хорошо, что Россия и США ведут этот диалог. Эти дискуссии касаются Украины, но не только ее. Речь так же идет о коллективной безопасности этих двух великих держав. И это очень хорошо и позитивно, что такой диалог продолжается".

Шарль Мишель, председатель Евросовета: "Да, мы мобилизованы, да, мы вовлечены, и мы собираемся следить за тем, чтобы Европейский Союз предпринимал активные действия в плане защиты своей безопасности и стабильности".

Президент Франции подчеркнул, что по Украине и России Париж выступает за европейский подход, который включает твердость в отношении любой угрозы агрессии и поддержание каналов диалога с тем, чтобы найти пути разрядки напряженности.